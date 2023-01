POL-BOR: Heiden - Einbruch in Wohnhaus

Bocholt (ots) - Auf dem Weg zur nächsten Tankstelle, um Zigaretten zu kaufen, war ein 53 Jahre alter Autofahrer, als er von Polizisten am Mittwochabend in Bocholt angehalten wurde. Alkoholgeruch in der Atemluft des Autofahrers war deutlich wahrnehmbar. Ein Atemalkoholgerät zeigte einen Wert an, der auf eine Blutalkoholkonzentration von annähernd 1,2 Promille schließen ließ. Nun folgt ein Strafverfahren. Die ...

