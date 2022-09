Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte raubt Halskette - Ratingen - 2209011

Mettmann (ots)

Eine bislang unbekannte Tatverdächtige hat am Donnerstag (1. September 2022) in Ratingen-West einer 81-jährigen Frau eine Halskette geraubt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht nach Zeugen.

Das war geschehen:

Eine 81-jährige Ratingerin hielt sich gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung Volkardeyer Straße/ Zur Spiegelglasfabrik in Ratingen-West auf. Plötzlich näherte sich ihr von hinten eine unbekannte weibliche Person und riss ihr ihre hochwertige Halskette vom Hals. Die Tatverdächtige flüchtete sofort in unbekannte Richtung.

Die Seniorin wurde bei dem Raub nicht verletzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sucht nach Zeugen: Wer hat den Raub ebenfalls beobachtet oder kann Angaben zu der weiblichen Tatverdächtigen machen? Eine Personenbeschreibung liegt leider nicht vor. Die Wache in Ratingen ist jederzeit unter der Nummer 02102 9981-6210 erreichbar.

