POL-PPMZ: Bedrohung mit Messer auf Bahnhofsvorplatz

Mainz-Altstadt (ots) - Zwischen Dienstag, 16:00 Uhr und Mittwoch, 07:50 Uhr kam es in der Holzstraße zu einem Einbruchsversuch in ein Lebensmittelgeschäft. Unbekannte Täter versuchten die rückwärtige Tür des Geschäfts aufzuhebeln, was jedoch misslang. Es wurde nichts gestohlen. Die Tür weist deutliche Schäden auf. Die vorhandenen Spuren wurden gesichert. Die Ermittlungen dauern an. _____ Zeugenaufruf: Wer ...

