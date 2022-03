POL-PPMZ: Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Mainz-Altstadt (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zwischen 23:45 und 00:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Mainzer Firmengebäude in der Walpodenstraße. Unbekannte Täter hebelten das Hauseingangstor sowie die Tür zu den Büroräumlichkeiten auf. Das Büro wurde durchwühlt, jedoch nichts gestohlen. Vorhandene Spuren wurden durch die Kriminalpolizei gesichert. Die Ermittlungen dauern an. _____ ...

