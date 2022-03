POL-PPMZ: Einbruch in Firmengebäude

Mainz (ots) - Um 12:26 Uhr kam es in der Parcusstraße in Mainz zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen dem 63-jährigen Fahrer eines PKW Mercedes GLE und einem 3-jährigen Mädchen mit einem Laufrad. Beide Personen befanden sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Parcusstraße aus Richtung Aliceplatz "bergab" in Fahrtrichtung Rhein. Der aus Mainz stammende ...

mehr