Polizei Wolfsburg

POL-WOB: T-Cross gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hellwinkel, Reislinger Straße 07.02.2022, 18.00 Uhr bis 08.02.2022, 06.15 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Montagabend und Dienstagmorgen einen grauen VW T-Cross in der Reislinger Straße in Wolfsburg. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Eigentümer des vier Monate alten T-Cross hatte sein Fahrzeug am frühen Montagabend am Fahrbahnrand in der Nähe seiner Wohnung abgestellt. Einige Stunden später fuhr er mit dem Rad zur Arbeit, achtete jedoch nicht darauf, ob sein Pkw noch am Fahrbahnrand parkte. Erst als der Wolfsburger am Dienstagmorgen von der Arbeit nach Hause kam, fiel ihm auf, dass der T-Cross gestohlen worden war.

Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Pkw oder verdächtige Personen und Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 2. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

