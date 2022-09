POL-ME: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr - 21-Jährige durch Glassplitter verletzt - Mettmann - 2209005

Polizei Mettmann

Zusammenstoß im Begegnungsverkehr - 21-Jährige durch Glassplitter verletzt - Mettmann

Mettmann (ots)

Am Mittwochnachmittag, 31. August 2022, wurde eine 21-jährige Fahrzeugführerin bei einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr auf der Homberger Straße in Mettmann durch umherfliegende Glassplitter schwer verletzt. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges setzte seine Fahrt fort und flüchtete unerkannt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 15 Uhr befuhr eine 21-jährige Heiligenhauserin mit ihrem roten Renault Clio die Homberger Straße in Richtung Ratingen. In Höhe der Haus-Nummer 27 stieß ihr Außenspiegel mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeuges zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Spiegelglas ihres Renault Clio zerstört. Die Glassplitter verteilten sich durch das geöffnete Fahrerfenster im Fahrgastinnenraum und verletzten die 21-Jährige am Auge.

Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Fahrzeugführer des entgegen gekommenen Fahrzeuges von der Unfallörtlichkeit. Die 21-Jährige stoppte ihre Weiterfahrt in einer Einmündung und informierte selbstständig die Rettungskräfte, welche die junge Frau nach einer erstmedizinischen Versorgung zur stationären Behandlung in eine Spezialklinik brachten.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht ein und fahndete im Nahbereich erfolglos nach dem flüchtigen Fahrzeugführer. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich bei dem beteiligten Fahrzeug um einen silberfarbenen Mercedes Benz gehandelt haben.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallgeschehen oder zur Identität des flüchtigen Unfallbeteiligten tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Mettmann, Telefon 02104 / 982 6250, in Verbindung zu setzen.

