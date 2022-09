Polizei Mettmann

POL-ME: 23-Jährige mit 1,4 Promille verunfallt - Mettmann - 2209004

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 01. September 2022, verunfallte eine alkoholisierte 23-jährige Wülfratherin mit ihrem Mercedes Benz A180 auf der Bergstraße in Mettmann. Trotz massiver Fahrzeugschäden setzte die 23-Jährige ihre Fahrt bis zur Wülfrather Straße fort, sie von einer zufällig passierenden Streifenwagenbesatzung an der Weiterfahrt gestoppt wurde.

Das war geschehen:

Gegen 01:55 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatzung auf der Wülfrather Straße einen Mercedes Benz fest, welcher mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf der Fahrbahn in Richtung Wülfrath abgestellt war. Der rechte Reifen des Mercedes hatte sich nahezu vollständig von der Felge gelöst und die Radaufhängung war augenscheinlich gebrochen.

Im Rahmen einer ersten Befragung der Fahrzeugführerin gab die 23-jährige Wülfratherin an, dass sie während der Fahrt Schlaggeräusche festgestellt habe und auf der Wülfrather Straße ihre Fahrt gestoppt hätte. Bei einer Nachschau habe sie den beschädigten Fahrzeugreifen festgestellt. Die 23-Jährige bestritt einen Verkehrsunfall und konnte keine Angaben zur Herkunft des frischen Schadens tätigen.

Im Rahmen erster Ermittlungen stellten die Beamten frische Kratzspuren im Asphalt fest, welche von der Wülfrather Straße über die Osttangente und bis zur Elberfelder Straße reichten. Auf der Bergstraße, unmittelbar gegenüber der Einmündung zum Parkplatz der Regiobahnhaltestelle "Stadtwald", konnten die Beamten frische Schlagmarken an der Gehwegkante erkennen und als augenscheinliche Unfallörtlichkeit ermitteln.

Die 23-Jährige gab zu, ihre Fahrt auf dem Parkplatz der Regiobahn in Richtung Wülfrather Straße gestartet zu haben, stritt jedoch ab, von der Fahrbahn abgekommen und mit der Gehwegkante kollidiert zu sein. Im Anschluss an die Befragung führten die Beamten einen Atemalkoholtest bei der Wülfratherin durch, welcher mit 1,4 Promille (0,7mg/l) positiv verlief.

Zur weiteren Beweisführung ordneten die Beamten die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an und brachten die junge Frau zur Polizeiwache Mettmann. Gegen die 23-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet und die Beamten stellten den Führerschein der jungen Frau sicher. Ihr wurde, bis auf weiteres, das Führen jeglicher führerscheinpflichtiger Fahrzeuge untersagt.

Da der Mercedes Benz aufgrund der massiven Unfallschäden nicht mehr fahrbereit war, musste dieser abgeschleppt werden. Die Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden an dem Fahrzeug auf über 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell