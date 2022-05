Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Fahrtüchtigkeit: Polizeidirektion Göttingen beteiligt sich an länderübergreifender Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben"

Göttingen (ots)

Die Reaktionszeit verlängert sich, Entfernungen sind schwerer abzuschätzen, die Aufmerksamkeit lässt nach und die Bewegungen sind unkoordiniert: Der Einfluss von Alkohol und Drogen auf den menschlichen Körper ist hinlänglich bekannt, am Steuer können diese Auswirkungen mitunter fatale Folgen haben. Die Fahrtüchtigkeit ist daher von entscheidender Bedeutung für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr - und das nicht nur für die Fahrenden selbst. "Fahr klar" lautete deshalb die Botschaft, die anlässlich der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben." am 5. Mai im Mittelpunkt stand.

Im Bereich der Polizeidirektion Göttingen fanden anlässlich des Aktionstages in allen Polizeiinspektionen sowohl Kontrollmaßnahmen, als auch präventive Aktionen statt. 141 Polizeibeamtinnen und -beamte waren an 9 Kontrollstellen im Einsatz. Kontrolliert wurden 909 Fahrzeugführerinnen und -führer, von denen 17 unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Es wurden 12 Ordnungswidrigkeiten- und 5 Strafverfahren eingeleitet. Ein Führerschein wurde noch vor Ort eingezogen.

Daneben fanden aber auch Präventionsaktionen statt, bei denen die Bürgerinnen und Bürger - im Rahmen von Präsenzveranstaltungen und auch digital - für die Gefahren sensibilisiert werden sollten, die aus dem Konsum von Alkohol, Drogen oder starken Medikamenten im Straßenverkehr resultieren können. Daneben gab es eine Plakataktion in Apotheken, Informationen auf den Social-Media-Kanälen der Polizeidirektion Göttingen, eine Verkehrssicherheitswoche sowie der Einsatz von Fahrsimulatoren und sogenannten "Rauschbrillen". Unterstützt wurden die Aktionen von unterschiedlichen Partnerinnen und Partnern, wie dem ADAC, den Verkehrswachten oder dem Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr.

"Als Verkehrsteilnehmende tragen wir eine große Verantwortung. Von unserem Verhalten und unseren Entscheidungen kann das Leben anderer Menschen abhängen", sagt Gwendolin von der Osten, Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen, anlässlich des Aktionstages. "Gerade der Fahrtüchtigkeit kommt in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu: Nur wer klar fährt, führt sein Fahrzeug sicher." Der landesweite Aktionstag, so von der Osten weiter, sei genutzt worden, um einerseits auf die Folgen von Unfällen unter Drogen- und Alkoholeinfluss aufmerksam zu machen, andererseits um an die Bürgerinnen und Bürger zu appellieren. "Eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr lebt von der gegenseitigen Rücksichtnahme und dem Bewusstsein, dass man selbst für seine Fahrtüchtigkeit verantwortlich ist. Schützen Sie sich und andere - und fahren Sie klar", sagt Göttingens Polizeipräsidentin abschließend.

Original-Content von: Polizeidirektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell