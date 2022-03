Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Geldautomatensprengung in Bevern (Holzminden) - Täter flüchtig

Bevern (ots)

Am frühen Montagmorgen (21.03.2022), gegen 03.25 Uhr, sprengten unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Angerstraße in Bevern. Durch den lauten Knall wurden mehrere Anwohner auf die Tat aufmerksam. Ein Zeuge beobachtete zwei männliche Täter, die nach der Explosion in einen dunkeln VW Passat Kombi stiegen und sich in unbekannte Richtung entfernten. Neben umfangreichen Fahndungsmaßnahmen dauern auch die Ermittlungen vor Ort gegenwärtig noch an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Holzminden, unter der Telefonnummer 05531/958-115, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell