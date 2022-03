Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Burgurieden - Gegenverkehr gestreift

Leichte Verletzungen erlitt eine Autofahrerin am Montag bei Burgrieden.

Ulm (ots)

Kurz nach 18 Uhr fuhr der 65-Jährige mit seinem Nissan von Hochstetten in Richtung Laupheim. In einer Linkskurve kam er wohl aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte er am Mazda einer entgegenkommenden 49-Jährigen entlang. Die erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und musste an der Unfallstelle vom Rettungsdienst behandelt werden. Beide Autos wurden durch den Unfall total beschädigt. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 22.000 Euro.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Auch für Fußgänger! Deshalb kontrolliert die Polizei den Verkehr rund um die Uhr. Zur Sicherheit aller.

+++++++ 0387936

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell