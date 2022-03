Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Balzheim - Vorfahrt missachtet

Am Montag kam es in Oberbalzheim zu einem Unfall.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr. Eine 30-Jährige fuhr mit ihrem Traktor in der Ziegelhausstraße. Sie überfuhr die Ulmer Straße geradeaus in Richtung Ringstraße. In der Ulmer Straße kam von links eine 62-Jährige mit ihrem Ford. Sie hatte Vorfahrt. Sie konnte den Unfall nicht mehr vermeiden und prallte mit dem Traktor zusammen. Durch den Zusammenstoß prallte der Ford noch gegen den Masten einer Fußgängerampel. Die 62-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der nicht mehr fahrbereite Ford musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 13.000 Euro.

