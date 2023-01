Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Beim Queren kollidiert

Ahaus-Wüllen (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Düwing Dyk; Unfallzeit: 26.01.2023, 17.25 Uhr;

Beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen hat sich eine Autofahrerin am Donnerstag in Ahaus-Wüllen leichte Verletzungen zugezogen. Zu dem Unfall war es gegen 17.25 Uhr gekommen: Ein 57-Jähriger befuhr in der Bauerschaft Sabstätte einen Wirtschaftsweg und wollte den übergeordneten Düwing Dyk in Richtung Quantwick queren. Dabei stieß der Lkw mit dem Auto der 44-Jährigen zusammen. Die Stadtlohnerin hatte den Düwing Dyk aus Richtung Ahaus kommend befahren. Sie kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden, der sich nach erster Einschätzung im fünfstelligen Euro-Bereich bewegt. Die Polizei sperrte die Straße für die Dauer der Unfallaufnahme. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell