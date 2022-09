Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Spielgeräten von Privatgrundstück im Loppelter Weg in Sande

Sande (ots)

Am 30.08.2022 stellten Bewohner eines Einfamilienhauses im Loppelter Weg in Sande fest, dass in den vorangegangenen Wochen diverse Spielgeräte (Tretroller, Trampolin u.Ä.) sowohl vom Außenbereich des Grundstücks, wie auch aus dem unverschlossenen Wintergarten entwendet worden sind. Die Ermittlungen zu diesem Sachverhalt dauern an.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

