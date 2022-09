Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nägel beschädigen Autoreifen

Schortens (ots)

Am 02.09 2022 um 14:30 Uhr befuhr ein Autofahrer den Postweg in Schortens, als er einen Knall wahrnahm. Nachdem der Schortenser anhielt und nach der Ursache schaute, stellte er mehrere Nägel in seinem Reifen und auf der Fahrbahn fest.

Hintergründe hierzu sind bislang unbekannt. Die Polizei Schortens bittet um Mithilfe und fragt, wer auffälliges Verhalten im Bereich des Postweges wahrgenommen hat? Hinweise werden unter der Rufnummer 04461/984930 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell