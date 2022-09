Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 02.- 04.09.2022

Wilhelmshaven (ots)

--- Beschädigung von Fensterscheiben durch Einwerfen mittels Pflasterstein

Am Samstag, 03.09., werden gegen 00:45 Uhr zwei Fensterscheiben der Wohnanschrift Friederikenstraße 54 durch Einwerfen mittels Pflastersteinen beschädigt. Gegen 02:00 Uhr kommt es an anderer Örtlichkeit in der Weserstraße 83 zu einem gleich gelagerten Vorfall, bei dem ebenfalls zwei Fensterscheiben durch bislang unbekannte Täter zerstört werden. Nachträglich wird zusätzlich eine weitere Tat aus der Nachtzeit in der Planckstraße 2a bekannt, bei der an einem Gebäude insgesamt drei Fensterscheiben mit Pflastersteinen eingeworfen werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven persönlich oder telefonisch unter 04421-9420 in Verbindung zu setzen und sachdienliche Hinweise mitzuteilen.

--- Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Am Freitag, 02.09., befährt gegen 16:20 Uhr ein 85-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Bunsenstraße in Fahrtrichtung Osten und gerät aus bislang ungeklärten Gründen kurz vor der Einmündung zur Liebigstraße in den Gegenverkehr, touchiert einen ersten entgegenkommenden Pkw und stößt in der Folge sodann frontal mit einem weiteren, hierhinter nachfolgenden Pkw eines 33-jährigen Fahrzeugführers zusammen. Der 85-jährige Fahrzeugführer wird schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt.

--- Sachbeschädigung von drei Pkw durch Zerstechen der Autoreifen

In der Freitagnacht werden an insgesamt drei Pkw, die zum Tatzeitpunkt in Höhe der Wohnanschriften Gökerstraße 53-57, Marktstraße 162 und Oldebrüggestraße 8 abgestellt gewesen sind, die Autoreifen mit einem unbekannten, spitzen Gegenstand zerstochen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven persönlich oder telefonisch unter 04421-9420 in Verbindung zu setzen und sachdienliche Hinweise mitzuteilen.

--- Brand einer Holzterrassen-Konstruktion im Garten von Reihenhaus

Aus bislang ungeklärter Ursache geraten am Samstag, 03.09., gegen 17:00 Uhr zwei nebeneinanderliegende, erhöhte Holzterrassen eines Reihenhauses im Olivaer Weg in Brand (Stadtteil Fedderwardergroden). Durch eine frühzeitige Brandentdeckung und die zügige Brandbekämpfung durch die Feuerwehr kann die Ausbreitung des Brandes auf das angrenzende Wohnobjekt verhindert werden.

--- Tageswohnungseinbruch in einem Einfamilienhaus

Am Samstag, 03.09., wird im Zeitraum von 19:00 bis 21:15 Uhr die Gebäudezugangstür eines Einfamilienhauses im Ölhafendamm (Stadtteil Heppens) durch gewaltsames Aufhebeln widerrechtlich geöffnet. Nachdem sich der bislang unbekannte Täter hierdurch Zutritt verschafft, werden aus dem Wohnobjekt Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven persönlich oder telefonisch unter 04421-9420 in Verbindung zu setzen und sachdienliche Hinweise mitzuteilen.

