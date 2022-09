Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Heidmühle (ots)

Am 04.09.2022, gegen 14:40 Uhr, bog die 34-jährige Führerin eines Pkw mit ihrem Fahrzeug auf den Parkplatz einer Bankfiliale am Mühlenweg in Heidmühle ab. Dabei übersah sie eine 18-jährige Radfahrerin, welche den für Radfahrer freigegebenen Gehweg in Höhe der Zufahrt zum Parkplatz befuhr. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß der Unfallbeteiligten, woraufhin die Radfahrerin stürzte und dabei leicht verletzt wurde. Sie wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

