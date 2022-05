Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Herzkranker Hund Lucki wieder da - Hundehalterin stellt den Dieb

Hannover (ots)

Am Mittwochabend, 04.05.2022, hat ein Unbekannter den Jack-Russel-Terrier einer 27-Jährigen gestohlen, als dieser bei einem Supermarkt an der Rotekreuzstraße angeleint auf seine Halterin wartete. Nach intensiver Suche fand die Frau ihren Liebling am Freitag, 06.05.2022, wieder nachdem sie den Dieb stellte.

Bereits kurz nach dem Diebstahl am Mittwoch leitete die Polizei die Ermittlungen gegen den unbekannten Mann ein und suchte im Nahbereich nach ihm. Zudem wendeten die Beamten sich mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Dank einer Videoüberwachung gab es konkrete Ermittlungsansätze und eine Personenbeschreibung des Täters.

Nahe des Roderbruchmarktes sah die Hundebesitzerin am Freitagabend einen Senior, der dabei war, eine von hier aufgehängte Suchanzeige zu entfernen. Auf ihn passte auch die Täterbeschreibung. Sie sprach ihn unvermittelt auf den Diebstahl an. Der 89-Jährige räumte die Tat schließlich ein und ließ sich von der 27-Jährigen nach Hause ins Vogelviertel begleiten, wo sie ihren Liebling Lucki wieder in die Arme schließen konnte.

Die Ermittlungen wegen Diebstahls gegen den 89-Jährigen dauern an. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem Hund beteiligt haben.

