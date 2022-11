Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Täter in U-Haft nach Tötungsdelikt:

Bad Kreuznach (ots)

Am gestrigen Freitag, den 11.11.2022, wurde ein 73-jähriger Mann tot in seiner Wohnung in Bad Kreuznach aufgefunden. Erste Ermittlungen führten zur Festnahme eines 31-jährigen Tatverdächtigen. Dieser wurde am heutigen Tag, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach, dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Kommissariats 11 in Mainz.

