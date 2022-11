Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Teuren Whiskey bekommen, billigen bezahlt

Mainz-Weisenau (ots)

Wie der Polizei gestern mitgeteilt wurde, erschienen zwei männliche Personen in einem Einkaufsmarkt der Weberstraße in Mainz-Weisenau, um sich dort Whiskey zu kaufen. Da ihnen die Preise der gewünschten Marke etwas zu hoch waren, packten sie 7 Flaschen der teureren Marke in die Umverpackungen einer billigeren Whiskeymarke. An der Kasse bezahlten die Männer dann die billigere Marke und sparten sich hierdurch über 180 Euro. Dem Einkaufsmarkt ist hierdurch jedoch zu der fehlenden Summe zusätzlich noch ein Schaden entstanden, da sie auch die billigeren Flaschen ohne die korrekte Umverpackung nicht verkaufen können. Der Polizei liegt die Videoüberwachung des Einkaufsmarktes vor, anhand welcher die Ermittlungen aufgenommen wurden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell