Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Zusammenstoß mit Rhein-Haardt-Bahn

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 17.10.2022 gegen 19:00 Uhr wurde ein 30-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Mannheimerstraße in Bad Dürkheim verletzt. Der 30-Jährige befuhr die Mannheimer Straße mit seinem Transporter in Fahrtrichtung A650. Auf Höhe der Kreuzung Mannheimer Straße / Gutleutstraße wollte er nach links in die Gutleutstraße abbiegen. Da die Straßenbahn gerade aus Richtung Bahnhof Bad Dürkheim kam, war die Ampel für Linksabbieger aber auf Rot geschaltet. Der 30-Jährige fuhr dennoch noch vor die Straßenbahn in die Gutleutstraße, welche ihn am Heck touchierte. Hierbei überschlug sich der Transporter und blieb auf der Beifahrerseite in der Gutleutstraße liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 30000 Euro. Die beiden Abbiegespuren der Mannheimer Straße wurden aufgrund des verkehrsbehindernd liegen gebliebenen Fahrzeuges und dem Abschleppvorgang bis 21:30 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell