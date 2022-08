BPOL-HST: 15-Jähriger hatte Messer und Tierabwehrspray dabei

Stralsund (ots) - Gestern Mittag (24.08.22) torkelte ein Mann fast in die Arme der Bundespolizisten. Zuvor übersah er dabei einen Bistrotisch in der Vorhalle auf dem Bahnhof Stralsund. Eine anschließende Überprüfung der Person ergab, dass der 56-jährige Stralsunder bereits wegen Eigentumsdelikten aufgefallen war. Bei in Inaugenscheinnahme seiner mitgeführten Plastiktüte, sahen die Beamten neue Bücher und ...

mehr