Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Stralsund (ots)

Samstagnachmittag (27.08.22) wurde eine 44-jährige Frau mit zwei Haftbefehlen durch Bundespolizisten auf dem Bahnhof Stralsund festgenommen.

Die Überprüfung ergab, dass die polnische Staatsangehörige durch das Amtsgericht Tiergarten/Berlin wegen einer offenen Strafvollstreckung wegen Diebstahls zu 450 Euro oder 30 Tage Ersatzfreiheitsstrafe ausgeschrieben und gesucht wird. Neben dem Strafvollstreckungshaftbefehl bestand noch ein Untersuchungshaftbefehl wegen einer gefährlichen Körperverletzung aus 2021.

Nach Vorführung am Amtsgericht Stralsund ging es für die 44-Jährige in den Abendstunden direkt in die Justizvollzugsanstalt Bützow.

