POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 17.10.2022 gegen 17:50 Uhr kam es in der Straße Zum Ordenswald in Neustadt an der Weinstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrradfahrern. Der 74-jährige Beschuldigte überholte eine bislang unbekannte Radfahrerin und kollidierte dabei leicht mit dieser. Die Geschädigte kam durch den Zusammenstoß zu Fall, der Beschuldigte setzte seine Fahrt jedoch fort. Das Geschehen ...

mehr