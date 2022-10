Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschädigte nach Verkehrsunfall mit Fahrrad gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 17.10.2022 gegen 17:50 Uhr kam es in der Straße Zum Ordenswald in Neustadt an der Weinstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrradfahrern. Der 74-jährige Beschuldigte überholte eine bislang unbekannte Radfahrerin und kollidierte dabei leicht mit dieser. Die Geschädigte kam durch den Zusammenstoß zu Fall, der Beschuldigte setzte seine Fahrt jedoch fort. Das Geschehen konnte durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden, welcher umgehend die Verfolgung aufnahm und den Beschuldigten einige Straßen weiter stellte. Anschließend informierte der 47-jährige die Polizei. Bei deren Eintreffen hatte die Geschädigte die Unfallörtlichkeit bereits verlassen. Aufgrund der Schilderungen des Unfallzeugen muss davon ausgegangen werden, dass sie durch den Unfall verletzt wurde. Da bei dem Beschuldigten Hinweise auf Alkoholkonsum vorlagen, wurde dieser zur Polizeiinspektion Neustadt verbracht und eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei bittet Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

