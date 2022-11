Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rucksack gestohlen

Mainz-Laubenheim (ots)

Ein 14-Jähriger meldete der Polizei am Donnerstag, dass er seinen Rucksack gegen 19:15 Uhr auf einer Bank im Laubenheimer Park abgestellt hatte. Als er nach einem kurzen Moment wieder zurück kam, war der Rucksack weg. In diesem befanden sich mehrere Ausweisdokumente, sowie ein Schlüssel und ein Tablet. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

