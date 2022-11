Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zwei Diebstähle im Supermarkt

Mainz-Altstadt (ots)

Zu gleich zwei Diebstählen kam es Mittwoch in einem Supermarkt in der Großen Bleiche. Zunächst wurde einer 78-Jährigen Dame kurz nach 12:00 Uhr das Portemonnaie aus ihrer Jackentasche gestohlen. Den Diebstahl stellte sie noch während des Einkaufens fest. Durch eine Mitarbeiterin des Marktes konnte nach kurzer Zeit das Portemonnaie wieder aufgefunden werden, allerdings wurde von dem oder den unbekannten Tätern zuvor sämtliches Bargeld daraus gestohlen. Die 78-Jährige konnte sich an eine Frau erinnern, welche sich auffällig nahe neben ihr bewegte. Diese war etwa 40 Jahre alt, 1,60m groß, schlank und hatte kinnlange dunkle Haare.

Der zweite Diebstahl ereignete sich gegen 18:55 Uhr im selben Supermarkt. Hierbei stellte eine 70-Jährige Kundin an der Kasse fest, dass ihre Handtasche geöffnet und ihr komplettes Portemonnaie gestohlen wurde. In beiden Fällen hat das Mainzer Altstadtrevier die Ermittlungen aufgenommen. Die Sicherung der Videoüberwachung des Einkaufsmarktes wurde bereits veranlasst und muss nun ausgewertet werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell