POL-PPMZ: Betrug bei Führerscheinprüfung

Mainz-Neustadt (ots) - Wie bereits berichtet wurde am vergangenen Abend bei einer Auseinandersetzung in der Mainzer Neustadt, ein 31-jähriger Mann von einem 39-Jährigen durch Messerstiche verletzt. Der 39-Jährige Beschuldigte wurde am Dienstagnachmittag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mainz vorgeführt. ...

