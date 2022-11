Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Im Bus bespuckt

Mainz-Hechtsheim (ots)

Einer 26-Jährigen Mainzerin wurde am Dienstagnachmittag von einer bislang unbekannten männlichen Person ins Gesicht gespuckt. Die junge Frau war zwischen 17:32 bis 17:45 mit dem Bus der Linie 62 vom Hauptbahnhof in Richtung Weisenau unterwegs. Ein Mann setzte sich neben die 26-Jährige und telefonierte. Während des Telefonats setzte er seine Mund-Nasen-Bedeckung ab, die er zuvor getragen hatte. Die 26-Jährige sprach den Mann an und bat ihn, die Maske wieder aufzusetzen. Darauf ging der Mann nicht ein. Bevor der Mann den Bus an der Haltestelle Hechtsheimer Straße verließ, dreht er sich plötzlich zur 26- Jährigen um, spuckte ihr ins Gesicht und floh daraufhin aus dem Bus. Die Mainzerin versuchte ihn zu verfolgen, konnte ihn aber nicht mehr einholen. Die Polizei der Mainzer Altstadt ermittelt nun gegen den bislang unbekannten Mann wegen Körperverletzung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

