Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Untersuchungshaft nach Messerangriff in Mainz Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz

Mainz-Neustadt (ots)

Wie bereits berichtet wurde am vergangenen Abend bei einer Auseinandersetzung in der Mainzer Neustadt, ein 31-jähriger Mann von einem 39-Jährigen durch Messerstiche verletzt.

Der 39-Jährige Beschuldigte wurde am Dienstagnachmittag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mainz vorgeführt. Dieser ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz die Untersuchungshaft gegen den 39-Jährigen, wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags an. Der 39-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

