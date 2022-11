Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizeieinsatz in der Elsa-Brändström-Straße

Mainz-Gonsenheim (ots)

Am Montagnachmittag kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in der Elsa-Brändström-Straße im Stadtteil Gonsenheim.

Gegen 12:47 Uhr meldeten sich Angestellten einer Firma, die mit Arbeiten in einem Mehrparteienhaus betraut waren über Notruf bei der Mainzer Polizei. Eine den Arbeitern nicht bekannte männliche Person stand plötzlich mit einem mit einem Messer und einem Baseballschläger bewaffnet auf dem Flur. Als die Arbeiter vor dem Mann flüchten wollten, wurde einer von ihnen mit dem Baseballschläger angegriffen und am Bein verletzt. Weiterhin beschädigte der Angreifer einen Aufzug, sowie eine Glastür. Der 24-Jährige Täter zog sich nach dem Angriff in seine Wohnung zurück und öffnete den mittlerweile alarmierten Einsatzkräften der Polizei zunächst nicht die Tür. Aufgrund der unklaren Motivlage und der Bewaffnung, wurden polizeiliche Spezialkräfte hinzugezogen, die den Mann letztlich widerstandslos festnehmen konnten. Der Baseballschläger und das Messer konnten in der Wohnung aufgefunden und sichergestellt werden. Der 24-Jährige wurde zunächst in einer Klinik vorgestellt. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Der Verletzte Handwerker wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

