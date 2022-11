Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mainz-Mombach (ots)

Alkoholeinfluss hat am frühen Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen und erheblichem Sachschaden geführt. Der 22-Jährige Fahrer fuhr um 03:25 Uhr von Mombach kommend in Richtung Innenstadt, als er gegen ein geparktes Fahrzeug stieß. Dieses wiederum wurde durch die Wucht des Aufpralls auf zwei weitere geparkte Fahrzeuge geschoben. Somit wurden letztendlich insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt. Während der Unfallaufnahme konnte durch die Beamten der Polizeiinspektion Mainz 2 bei dem 22-Jährigen Mann aus Ludwigshafen Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Test ergab einen Wert von über einem Promille. Der Mann musste die Beamten im Anschluss zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem musste der Mann seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Halter der beschädigten Fahrzeuge wurden über den Verkehrsunfall informiert. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

