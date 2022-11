POL-PPMZ: Schwerer Verkehrsunfall

Heidesheim (ots) - Unbekannte Täter haben am Freitagnachmittag zwischen 17:45 Uhr und ca. 20 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Berndesallee eingebrochen. Hierzu haben sich die Täter vermutlich über den Garten an ein seitlich gelegenes Fenster begeben und machten sich daran zu schaffen. Nachdem sich die Einbrecher so Zutritt zum Haus verschafft hatten, durchsuchten die Täter alle Räume des Hauses nach Wertgegenständen. Nachdem die Täter hochwertige Elektrogeräte ...

