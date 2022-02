Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Bagger mit Hänger entwendet

Borken (ots)

Einen Anhänger samt Minibagger gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Borken-Weseke. Die beiden Fahrzeuge hatten auf einem Grundstück an der Stellerstegge gestanden. Der Bagger vom Typ JPC HT 12 war gelb lackiert. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

