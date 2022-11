Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Während des Fußballspiels bestohlen

Mainz-Marienborn (ots)

Die Ablenkung eines Fußballspiels nutzten bislang unbekannte Täter am Sonntagnachmittag. Während die Fußballer auf dem Platz die ungeteilte Aufmerksamkeit der Zuschauer erhielten, verschafften sich die Täter Zugang zu den Umkleidekabinen der Spieler. In den Kabinen konnten die Täter insgesamt neun Geldbeutel und einen Fahrzeugschlüssel auffinden und an sich nehmen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

