Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch

Heidesheim (ots)

Unbekannte Täter haben am Freitagnachmittag zwischen 17:45 Uhr und ca. 20 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Berndesallee eingebrochen. Hierzu haben sich die Täter vermutlich über den Garten an ein seitlich gelegenes Fenster begeben und machten sich daran zu schaffen. Nachdem sich die Einbrecher so Zutritt zum Haus verschafft hatten, durchsuchten die Täter alle Räume des Hauses nach Wertgegenständen. Nachdem die Täter hochwertige Elektrogeräte aufgefunden haben, entfernten sie sich unerkannt aus dem Haus. Durch die verständigte Kriminalpolizei konnten am Tatort erste Spuren gesichert werden. Der Schaden liegt nach dem aktuellen Kenntnisstand im unteren vierstelligen Bereich. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell