POL-PPMZ: Körperverletzung mit Todesfolge nach Rangelei in einer Gaststätte in Bad Kreuznach

Am späten Freitagabend, 04.11.2022, kommt es in einer Gaststätte in der Innenstadt von Bad Kreuznach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Bei der Auseinandersetzung werden verschiedene Hieb- und Stichwaffen genutzt. Eine Person wird schwer, drei weitere Personen leicht verletzt. Alle verletzten Beteiligten werden in den umliegenden Krankenhäusern medizinisch versorgt. Die schwer verletzte Person, ein 41-jähriger Mann aus Bad Kreuznach, erliegt im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern derzeit an.

