POL-PPMZ: Körperverletzung

Mainz-Bretzenheim (ots) - Eine böse Überraschung erwartete einen Fahrzeughalter, als er am Donnerstagmorgen zu seinem Fahrzeug kam. Der 62-Jährige hatte das Firmenfahrzeug am vorherigen Tag gegen 13 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Gürtlerstraße abgestellt. Am Donnerstagmorgen waren an dem Fahrzeug jedoch keine Reifen mehr angebracht. Bislang unbekannte Täter hatten das Fahrzeug stattdessen auf Pflastersteinen abgestellt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten ...

mehr