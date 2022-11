Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Auto auf Backsteinen

Mainz-Bretzenheim (ots)

Eine böse Überraschung erwartete einen Fahrzeughalter, als er am Donnerstagmorgen zu seinem Fahrzeug kam. Der 62-Jährige hatte das Firmenfahrzeug am vorherigen Tag gegen 13 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Gürtlerstraße abgestellt. Am Donnerstagmorgen waren an dem Fahrzeug jedoch keine Reifen mehr angebracht. Bislang unbekannte Täter hatten das Fahrzeug stattdessen auf Pflastersteinen abgestellt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

