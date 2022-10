Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Ringstraße

Singen (ots)

Am Montagmorgen ist es auf der Einmündung der Theodor-Hanloser-Straße auf die Ringstraße zu einem Unfall gekommen. Eine 24 Jahre junge Frau fuhr mit einem Peugeot auf der Theodor-Hanloser-Straße in Richtung Ringstraße. An der Einmündung bog sie nach links in die Ringstraße ab und stieß dabei mit einem auf der Ringstraße in Richtung Radolfzeller Straße fahrenden Seat eines 25-Jährigen zusammen. Der junge Mann verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro.

