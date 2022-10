POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unbekannter lässt Luft aus Reifen eines Skoda - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots) - Ein Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag kurz vor 16 Uhr im Kreuzungsbereich der Königstraße und der Blumenstraße ereignet hat. Ein 26-jähriger Fahrer eines Opel Corsa war auf der Blumenstraße aus Richtung der Neuhauser Straße herkommend in Richtung Stadionstraße unterwegs und bog an der Kreuzung auf die Königsstraße ein. Hierbei ...

mehr