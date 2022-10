Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall mit Blechschaden

Tuttlingen (ots)

Ein Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag kurz vor 16 Uhr im Kreuzungsbereich der Königstraße und der Blumenstraße ereignet hat. Ein 26-jähriger Fahrer eines Opel Corsa war auf der Blumenstraße aus Richtung der Neuhauser Straße herkommend in Richtung Stadionstraße unterwegs und bog an der Kreuzung auf die Königsstraße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 20 Jahre jungen Fahrer eines Mitsubishi Colt, der auf der vorfahrtsberechtigten Königstraße aus Richtung Innenstadt herkommend in Richtung Schlößleweg fuhr. Beide Autofahrer blieben bei dem Aufprall unverletzt. Die Polizei schätzt den am Mitsubishi entstandenen Sachscahden auf eine Höhe von rund 3.000 Euro und am Opel auf ungefähr 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell