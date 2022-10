Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht vor Feuerwehrgerätehaus (17.10.2022)

Dauchingen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Unbekannter bereits am Montag, den 17. Oktober, vormittags auf der Straße "Vordere Straße" vor einem Feuerwehrgerätehaus. Der Unbekannte fuhr gegen die rechte Vorderseite eines dort geparkten Ford und flüchtete unter Zurücklassung eines Schadens in Höhe von etwa 4.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher erbittet die Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell