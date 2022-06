LPI-SHL: Rutschpartie ins Gras

Bad Liebenstein (ots) - Am Pfingstsamstag gegen 12:15 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen mit seinem BMW-Motorrad die L 1027 vom Glasbachstein in Richtung Bad Liebenstein. In einer Linkskurve kam er aufgrund von Rollsplitt auf der Fahrbahn ins Rutschen und anschließend zu Fall. Hierbei verletzte sich der junge Mann leicht am Arm und an dem Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

