Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Hungriger Ladendieb

Ingelheim (ots)

Ein 61-Jähriger Mann aus Ingelheim hielt sich am Donnerstagabend in einem Einkaufsmarkt auf. Als er sich zur Kasse begab, bezahlte er alle Artikel, die er in seinen Einkaufswagen gelegt hatte. Eine Mitarbeiterin hatte den Ingelheimer jedoch schon zuvor beobachtet, wie er sich Nachtisch in seinen Rucksack gepackt hatte. Dort konnte während der Durchsuchung der hinzugerufenen Polizei noch mehrere Artikel aus Schokolade gefunden werden. Diese zeigte er an der Kasse nicht vor. Den 61-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

