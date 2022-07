Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0425 --Schüsse bei Raubüberfall--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellenerbrok-Schevemoor, Graubündener Straße Zeit: 12.07.2022, 01:10 Uhr

In der Nacht zu Dienstag versuchte ein unbekannter Mann eine Spielhalle in Bremen-Osterholz auszurauben. Dabei schoss er vermutlich mit einer Soft-Air-Waffe mehrfach auf den 56 Jahre alten Mitarbeiter. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Gegen 01:10 Uhr wartete der Unbekannte vor der Spielhalle in der Graubündener Straße zunächst darauf, dass der Mitarbeiter ihm Einlass gewährte. Als dieser die Tür öffnete, zog er eine Schusswaffe und zielte auf den 56-Jährigen. Der Angestellte versuchte die Waffe von sich abzuwenden, woraufhin ein Gerangel zwischen den beiden Männern entstand. Dabei gab der Räuber mehrere Schüsse in Richtung des Mitarbeiters ab. Schließlich gelang es dem 56-Jährigen, den Unbekannten aus der Spielothek zu drängen. Der Mann flüchtete zu Fuß in Richtung Züricher Straße. Der Angestellte erlitt durch die Schüsse, die vermutlich aus einer Soft-Air-Waffe stammten, Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Täter soll etwa 175 Zentimeter groß gewesen sein. Er trug eine dunkle Jacke mit hellen Streifen an den Ärmeln, eine rote/orangefarbene Hose, dunkle Schuhe, ein dunkles Cappie und eine dunkle Sturmhaube.

Die Polizei fragt, wer in der vergangenen Nacht in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell