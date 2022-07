POL-HH: 220717-4. Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall in Hamburg-Hummelsbüttel

Hamburg (ots) - Tatzeit: 16.07.2022, 15:25 Uhr; Tatort: Hamburg-Rahlstedt, Schierenberg Nach Hinweis eines aufmerksamen Zeugen haben Polizeibeamte am Samstagnachmittag in Rahlstedt einen mutmaßlichen Trickdieb vorläufig festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, eine 91-jährige Frau bestohlen zu haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der Zeuge beobachtet, wie ein Mann sich in verdächtiger Weise der älteren Dame ...

mehr