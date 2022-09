POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Großenkneten schwer verletzt +++ 25.000 Euro Sachschaden

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch, 28. September 2022, ca. 10:00 Uhr, aus der Jackentasche einer 90-jährigen Geschädigten ein rotes Portemonnaie. Die 90-Jährige befand sich zu dem Zeitpunkt in einem Discounter in der Stedinger Straße. Die Schadenshöhe wurde auf circa 140 Euro geschätzt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang ...

