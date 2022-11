POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit Flucht mit zwei beteiligten Radfahrern - die Polizei sucht Zeugen

Voerde (ots) - Am Freitag, 04.11.2022, gegen 14:54 Uhr kam es in Voerde an der Kreuzung Hindenburgstraße/Hammweg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer aus Hünxe befuhr mit seinem Pkw den Hammweg aus Richtung Grenzstraße kommend in Fahrtrichtung Hans-Richter-Straße. An der Kreuzung Hammweg/Hindenburgstraße hielt der 68-Jährige ...

mehr