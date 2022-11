Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Alleinunfall mit schwerverletzter Beteiligten verursacht Verkehrsstörung in Wesel

Wesel (ots)

Am Samstag, den 05.11.2022, gegen 13.15 Uhr, befuhr eine 80-jährige Frau aus Dinslaken die Emmericher Straße in Fahrtrichtung B58. Im Bereich der Kreuzung Emmericher Straße / Brüner Landstraße / Hagerstownstraße kam die Pkw-Fahrerin aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Linksabbiegerampel auf der dortigen Verkehrsinsel. Durch den Unfall wurde die Pkw-Fahrerin verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Da die Ampel so erheblich beschädigt wurde und eine zeitnahe Behebung des Schadens nicht möglich war, mussten sämtliche Linksabbiegerspuren an der vorgenannten Kreuzung gesperrt werden. Es wurden entsprechende Beschilderungen eingerichtet.

